Rugby: Deutschland will in WM-Qualifikation nachlegen

erschienen am 03.03.2017



Nach dem sensationellen Auftakterfolg gegen Rumänien will die deutsche Rugby-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Belgien nachlegen. Am Samstag (16.15 Uhr/Sport1) trifft das Team des südafrikanischen Bundestrainers Kobus Potgieter im Fußball-Stadion am Bieberer Berg in Offenbach auf den Aufsteiger. Erklärtes Ziel der deutschen Auswahl ist die erstmalige Qualifikation für die WM-Endrunde, die 2019 in Japan stattfindet.

"Zum ersten Mal in diesem Jahr sind wir Favorit", sagte Kapitän Sean Armstrong bei Sport1: "Wir setzen uns nicht selbst unter Druck, wissen aber genau, wie groß die Erwartungen jetzt sind." Zum Auftakt der WM-Qualifikation hatte die 15er-Mannschaft des Deutschen Rugby-Verbands (DRV) überraschend den achmtaligen WM-Teilnehmer Rumänien 41:38 niedergerungen, Mitte Februar dann beim außer Konkurrenz spielenden Europameister Georgien 6:50 verloren.

In der außerhalb des Six-Nations-Turniers mit Europas Topnationen höchsten europäischen Spielklasse bekommt es Deutschland bis zum Frühjahr 2018 neben Belgien und Rumänien noch mit Russland und Spanien zu tun. Das bereits für die WM qualifizierte Georgien spielt nur um die Europameisterschaft. Zu vergeben ist ein direkter Startplatz für Japan, das zweitbeste Team erhält über K.o.-Spiele noch eine weitere Chance.