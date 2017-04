Rummenigge nach Dortmund-Anschlag: "Fußball steht eng zusammen"

erschienen am 12.04.2017



Auch Fußball-Rekordmeister Bayern München hat sich vom Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund "bestürzt" gezeigt. "Der Fußball steht eng zusammen", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in einem offiziellen Statement der Münchner, die selbst am Mittwochabend im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League auf Real Madrid treffen.

Zudem richtete der FC Bayern schnelle Genesungswünsche an Dortmunds verletzten Verteidiger Marc Bartra sowie an den ebenfalls verletzten Polizisten.

"Wir wünschen allen Spielern, allen Verantwortlichen und allen Fans von Borussia Dortmund heute Abend ein vor allem friedliches, aber auch erfolgreiches Spiel gegen AS Monaco", betonte Rummenigge und drückte die Solidarität mit dem BVB aus. Das Viertelfinalhinspiel der Westfalen gegen AS Monaco war aufgrund des Anschlags auf Mittwochabend (18.45 Uhr/Sky) verschoben worden.