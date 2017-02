Rundenabbruch in Pebble Beach: Cejka startet mäßig

erschienen am 10.02.2017



Golfprofi Alex Cejka aus München ist nur mäßig ins PGA-Turnier der US-Tour in Pebble Beach in Kalifornien gestartet. Der 46-Jährige liegt nach 14 Löchern der ersten Runde bei dem mit 7,2 Millionen Dollar dotierten Turnier bei einem Schlag über Par. Zwei Birdies stehen drei Bogeys gegenüber. Die Runde musste wegen "rauen Wetters" vorzeitig beendet werden, Cejka lag vorerst auf dem geteilten 58. Platz.

Die Führung hatte bei Abbruch das Trio um Rick Lamb, Joel Dahmen (beide USA) und Noh Seung-Yul (Südkorea) mit jeweils 68 Schlägen auf dem Par-72-Kurs inne.