Russen Tarasowa/Morosow gewinnen Grand-Prix-Finale

erschienen am 09.12.2016



Die russischen Paarläufer Jewgenia Tarasowa und Wladimir Morosow haben in Abwesenheit von Aljona Savchenko/Bruno Massot beim Grand-Prix-Finale in Marseille triumphiert. Die EM-Dritten, die unter anderem vom fünfmaligen Weltmeister Robin Szolkowy trainiert werden, gewannen trotz zweier Fehler von Morosow bei den Einzelsprüngen mit 213,85 Punkten.

Zweite wurden die Chinesen Yu Xiaoyu und Zhang Hao (206,71), die Weltmeister Meagan Duhamel und Eric Radford (Kanada) belegten Rang drei (205,99). Das Oberstdorfer Paar Savchenko/Massot konnte wegen einer Fußverletzung von Savchenko nicht an den Start gehen.

Den Kurztanz der Eistänzer gewannen Tessa Virtue und Scott Moir aus Kanada mit dem Weltrekord von 80,50 Punkten vor den US-Geschwistern Maia und Alex Shibutani (77,97) und den Weltmeistern Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron (Frankreich/77,86 Punkte).

Bei den Damen führt Weltmeisterin Jewgenia Medwedewa aus Russland nach dem Kurzprogramm mit 79,21 Punkten vor der Kanadierin Kaetlyn Osmond (75,54) und der Japanerin Satoko Miyahara (74,64).