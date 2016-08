Russland geht bei Schweizer Bundesgericht gegen Paralympics-Ausschluss an

erschienen am 26.08.2016



Das Russische Paralympische Komitee (RPC) hat am Freitag vor dem Schweizer Bundesgericht offiziell Berufung gegen den Ausschluss seiner Sportler von den kommenden Paralympischen Spielen in Rio de Janeiro eingelegt. Die Russen klagen damit gegen die vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) aufrecht erhaltene Sperre wegen Staatsdopings für alle russischen Aktiven durch das Internationale Paralympische Komitee (IPC).

"Wir haben gegenüber der Schweizer Justiz Berufung gegen das CAS-Urteil eingelegt", sagte der RPC-Vorsitzende Wladimir Lukin der Nachrichtenagentur Interfax am Freitag. Außerdem werden laut Lukin mindestens 266 paralympische Athleten individuell vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ziehen.

Nach der Entscheidung des CAS am Dienstag hatten in den Folgetagen bereits Russlands Präsident Wladimir Putin und auch Sportminister Wladimir Mutko die Verantwortlichen scharf kritisiert. "Wir wurden leider Zeuge davon, dass sie humanistischen Einrichtungen Sport und Olympia auf unverschämte Art und Weise von der Politik misshandelt wurden", schimpfte Putin: "Habsucht und Feigheit" hätten über olympische Prinzipien gesiegt. Putin erläuterte ebenso, man wolle den Sportlern die Möglichkeit geben, im Rahmen eines alternativen Sportfests "zu zeigen, was sie können."