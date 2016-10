Ryder Cup: Titelverteidiger Europa holt weiter auf

erschienen am 01.10.2016



Ohne Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer (Mettmann) hat das Team Europa beim 41. Ryder Cup in Chaska/Minnesota weiter Boden gut gemacht. Der Titelverteidiger gewann am Samstagvormittag (Ortszeit) zwei der vier Foursomes gegen die US-Paarungen, ein Duell endete unentschieden. Vor den Fourballs am Nachmittag haben die USA beim prestigeträchtigen Kontinentalvergleich damit 6 1/2 Punkte auf dem Konto, Europa kommt auf 5 1/2 Zähler.

Kaymer war f√ľr die Foursomes am Samstag nicht nominiert worden und griff erst anschlie√üend wieder ins Geschehen ein. Bei seinen ersten beiden Auftritten im Hazeltine National Golf Club am Freitag hatte der 31-J√§hrige zwei Niederlagen eingesteckt. Insgesamt hatte der Wettbewerb f√ľr die Europ√§er ern√ľchternd begonnen. Nach den ersten Foursomes, bei denen ein Zweierteam nur einen Ball abwechselnd schl√§gt, war ein Debakel zu bef√ľrchten, es stand 0:4.

Doch Europa kam noch am ersten Tag auf 3:5 heran. Am Samstag setzten sich nun Rory McIlroy (Nordirland) und Thomas Pieters (Belgien) mit 4 und 2 gegen Phil Mickelson/Rickie Fowler durch, zudem schlugen Olympiasieger Justin Rose und Chris Wood (beide England) das US-Duo Jimmy Walker/Zach Johnson mit 1 auf. Der Vergleich zwischen Jordan Spieth/Patrick Reed und den Spaniern Sergio Garcia/Rafa Cabrera Bello endete unentschieden. Einen Punkt f√ľr das US-Team holten zudem Brandt Snedeker/Brooks Koepka, die sich mit 3 und 2 gegen den Olympia-Zweiten Henrik Stenson (Schweden) und Matt Fitzpatrick (England) durchsetzten.

Gleich im Anschluss gingen die Teams zu den Fourballs auf das Gr√ľn, bei denen jeder Golfer seinen eigenen Ball schl√§gt und das teamintern bessere Ergebnis an jedem Loch in die Wertung eingeht. Kaymer spielt dort an der Seite Garcias gegen Mickelson und Matt Kuchar. Am Sonntag stehen dann abschlie√üend die zw√∂lf Einzel auf dem Programm. Europa gen√ľgen als Titelverteidiger 14 der insgesamt 28 zu vergebenen Punkte, die USA ben√∂tigen mindestens 14,5 Z√§hler.