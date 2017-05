SC DHfK Leipzig dreht Spiel in Hannover

erschienen am 24.05.2017



Leipzig (dpa) - Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben in der Bundesliga dank eines Kraftaktes ihren 16. Saisonsieg gefeiert. Trotz eines zwischenzeitlichen Acht-Tore-Rückstandes gewann das Team von Coach Christian Prokop am Mittwochabend beim TSV Hannover-Burgdorf mit 25:24 (11:15). Während die Sachsen am Ende den glücklichen vierten Auswärtserfolg feierten, warten die seit 13 Spielen sieglosen Gastgeber weiter auf ihren ersten Erfolg im Jahr 2017. Beste Torschützen waren Andreas Rojewski (9) für Leipzig und Casper Mortensen (4/2) sowie Mait Patrail (4) aufseiten der Hausherren.

«Wir sind unglaublich schlecht gestartet. Aber wir haben in der zweiten Halbzeit alles in die Waagschale geworfen und auch wieder dran geglaubt. Am Ende war es vielleicht etwas glücklich», sagte Leipzigs Keeper Jens Vortmann bei Sport1.

Der favorisiert ins Spiel gegangene SC DHfK legte keinen guten Start hin, bekam keinen Zugriff zur Partie. Nur beim 1:0 durch Niclas Pieczkowski führt Leipzig. Die Niedersachsen hingegen nutzten die Unzulänglichkeiten in der Leipziger Abwehr und setzten sich auf 8:4 (12.) ab, was Prokop zu einer frühen Auszeit bewegte.

Doch diese brachte ebenso wenig wie der Wechsel im Tor von Milos Putera auf Vortmann. Weil sich die Gäste in der Offensive weiter viele technische Fehler leisteten und zahlreiche Chancen vergaben, zog Hannover auf acht Tore davon (14:6/23.). Erst kurz vor der Pause sammelte sich Leipzig und konnte den Rückstand halbwegs im Rahmen halten.

Beim Anschluss zum 21:22 in der 50. Minute schien Leipzig endlich das Spiel drehen zu können. Aber Hannover hielt mit zwei Toren dagegen (24:21/52.). Doch die Prokop-Sieben kämpfte. Linksaußen Lukas Binder sorgte beim 25:24 (57.) für die erste Führung des SC DHfK seit dem 1:0 und den Endstand.