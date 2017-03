SC DHfK Leipzig holt ersten Sieg seit Mitte Dezember

erschienen am 01.03.2017



Leipzig (dpa) - Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben nach vier Spielen wieder einen Sieg in der Bundesliga geschafft. Das Team von Trainer Christian Prokop gewann am Mittwochabend die erste Heimpartie seit zweieinhalb Monaten gegen den Tabellenelften Frisch Auf Göppingen mit 29:23 (15:8).

Vor 3289 Zuschauern war Nationalspieler Niclas Pieczkowski mit sechs Treffern erfolgreichster DHfK-Torschütze. Bei den Gästen warfen Andreas Berg und Zarko Sesum je vier Tore. Mit dem Sieg gegen den EHF-Pokalsieger kletterte der SC DHfK in der Tabelle um zwei Plätze auf Rang sieben.

Nach einer ausgeglichenen Startphase bekamen die Leipziger den Göppinger Rückraum besser in den Griff. Von 5:5 zog der Gastgeber auf 12:5 davon. Torhüter Jens Vortmann glänzte in der ersten Halbzeit mit sieben gehaltenen Bällen. Göppingen erzielte zwölf Minuten keinen Treffer.

Den Sieben-Tore-Vorsprung hielt das Prokop-Team im zweiten Durchgang aufrecht. Auch eine Auszeit der Gäste beim 21:14 in der 40. Minute brachte die Leipziger nicht aus dem Konzept. Mit erfolgreichen Tempogegenstößen erhöhte der SC DHfK bis zur 50. Minute auf die erste zweistellige Führung (26:16).