SC DHfK Leipzig verlängert mit Kreisläufer Meschke

erschienen am 01.11.2016



Leipzig (dpa) - Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Kreisläufer Benjamin Meschke vorzeitig bis 30. Juni 2018 verlängert. Der 25-Jährige war 2015 vom Erstligisten Bergischer HC aus Solingen in die Messestadt gekommen. «Benny hat bereits oft gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Er ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung und soll in Zukunft noch konstanter starke Leistungen aufs Parkett bringen», sagte Geschäftsführer Karsten Günther am Dienstag.