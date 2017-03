SCC Events neuer Partner der Leichtathletik-EM in Berlin

erschienen am 31.03.2017



SCC Events ist ab sofort offizieller Partner der Leichtathletik-EM 2018 in Berlin. Der Veranstalter übernimmt die Planung, Organisation und Durchführung der insgesamt fünf Straßenwettbewerbe beim größten Sportevent im kommenden Jahr in Deutschland.

Das Unternehmen, das seit Jahren den Berlin Marathon im Herzen der Hauptstadt organisiert, plant die Strecken für die Marathonläufer und Geher (20 und 50 km), koordiniert die Zusammenarbeit mit den Behörden und unterstützt bei der Einholung der erforderlichen Genehmigungen. Außerdem gehören die Vermessung und Sicherung der Strecken, die Auf- und Abbauarbeiten sowie die Verkehrslenkung zu den Aufgaben.