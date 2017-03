SGS Essen: Symanzik neuer Geschäftsführer

erschienen am 29.03.2017



Der Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen hat Philipp Symanzik als neuen Geschäftsführer verpflichtet. Er tritt zum 1. Juli seinen Dienst an und wird Nachfolger des bisherigen Geschäftsführers Willi Wißing, der sich Ende des Jahres in den Ruhestand verabschiedet.

"Uns war es wichtig, diese für uns so bedeutende Personalie frühzeitig zu regeln und somit auch hier für Planungssicherheit zu sorgen", sagte der Vorstandvorsitzende Ulrich Meier: "Willi wird zum 1. Juli 2017 die Verantwortung an Philipp weitergeben und ihn noch bis Ende des Jahres mit Rat und Tat unterstützen. Dazu wird er einige Projekte des Vereins begleiten."