SID: Hannes Wolf wird neuer Trainer des VfB Stuttgart

erschienen am 20.09.2016



Hannes Wolf wird nach SID-Informationen neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart. Der 35-Jährige, bislang Coach der U19 von Borussia Dortmund, wird damit Nachfolger des am vergangenen Donnerstag zurückgetretenen Jos Luhukay. Wolf gewann in der vergangenen Saison mit den Junioren des BVB die deutsche Meisterschaft, zuvor hatte er bereits zweimal die U17 der Dortmunder zum Titel geführt.

Der Niederländer Luhukay hatte den VfB nach anhaltenden Meinungsverschiedenheiten mit Stuttgarts Sportvorstand Jan Schindelmeiser verlassen. Erst im Mai hatte er den Job beim Bundesliga-Absteiger angetreten und war eigentlich noch bis 2019 an den Klub gebunden.

Schon in den vergangenen Tagen hatte sich abgezeichnet, dass Schindelmeiser bei der Suche eines Nachfolgers einen eher unbekannten Kandidaten favorisiert. Neben Wolf war auch Daniel Farke (39), Trainer der zweiten Mannschaft Borussia Dortmunds, gehandelt worden. Auch Hoffenheims U19-Coach Domenico Tedesco (31) galt als Kandidat.

Als Übergangslösung betreut derzeit Olaf Janßen die Mannschaft, der Ex-Profi führte das Team bei seinem Debüt am Samstag zum 1:0-Erfolg beim 1. FC Kaiserslautern. Janßen stand auch beim Top-Spiel am Dienstagabend gegen Tabellenführer Eintracht Braunschweig an der Seitenlinie.