SSC Neapel verpflichtet Nationalspieler Pavoletti

erschienen am 03.01.2017



Der italienische Fußball-Vizemeister SSC Neapel hat Nationalspieler Leonardo Pavoletti verpflichtet. Der 28 Jahre alte Stürmer wechselt vom Erstligisten FC Genua nach Neapel. Das bestätigte SSC-Vereinspräsident Aurelio De Laurentiis am Dienstag per Twitter. In Neapel erhält Pavoletti einen Vertrag bis 2021.

18 Millionen Euro zahlt der Klub laut Medienberichten für den derzeit verletzten Pavoletti, der bereits den Medizincheck bestanden hat.