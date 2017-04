SV Sandhausen: Sukuta-Pasu zurück im Training

erschienen am 10.04.2017



Richard Sukuta-Pasu (26) von Fußball-Zweitligist SV Sandhausen ist zurück im Mannschaftstraining. Der Stürmer absolvierte erstmals seit seinem Haarriss am Wadenbeinköpfchen im Heimspiel gegen Greuther Fürth am 24. Spieltag die komplette Einheit.

Verzichten musste SVS-Trainer Kenan Kocak auf Markus Karl (31) und Leart Paqarada (22). Beide trugen leichte Blessuren aus dem Bielefeld-Spiel davon, sollen aber bereits am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren.

Am Sonntag spielt der SV Sandhausen beim TSV 1860 München (13.30 Uhr/SKY). Die Sandhäuser gehen davon aus, dass alle drei Spieler dann wieder zum Kader gehören.