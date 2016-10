Saarland übernimmt Löwenanteil an Ludwigspark-Sanierung

erschienen am 12.10.2016



Der Weg für die Renovierung des maroden Ludwigsparkstadions in Saarbrücken scheint frei. Das Innenministerium des Saarlands gab am Mittwoch bekannt, dass das Land den Großteil der Kosten tragen wird. Von den geplanten Gesamtkosten in Höhe von 19,8 Millionen Euro will das Land 14,5 Millionen übernehmen. Im Ludwigspark trägt der Fußball-Regionalligist 1. FC Saarbrücken seine Heimspiele aus.