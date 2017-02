Sabitzer wieder voll im RB-Mannschaftstraining

erschienen am 16.02.2017



Leipzig (dpa) - Marcel Sabitzer ist drei Tage vor dem Spiel von RB Leipzig bei Borussia Mönchengladbach wieder voll in das Mannschaftstraining des Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga eingestiegen. Sabitzer hatte bei der 0:3-Niederlage der Leipziger am vergangenen Samstag gegen den Hamburger SV einen Schlag auf das Schienbeinköpfchen bekommen. Der 22-Jährige hatte am Mittwoch nur ein individuelles Programm absolvieren können.

Mit der Rückkehr ins Teamtraining sollte ein Einsatz Sabitzers am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) in Gladbach aber nicht infrage stehen. Verzichten muss Trainer Ralph Hasenhüttl gegen die Borussen dafür auf Yussuf Poulsen. Der Däne hatte sich im Spiel gegen den HSV einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen. Poulsen wird den Leipzigern knapp sechs Wochen fehlen.

Das Aufsteiger-Team will bei der Borussia seine Auswärts-Negativserie beenden. Die RB-Mannschaft verlor zuletzt drei Spiele in der Fremde nacheinander: 0:1 beim FC Ingolstadt, 0:3 beim FC Bayern und 0:1 bei Borussia Dortmund. Zudem kassierte Leipzig zuletzt zum ersten Mal nacheinander zwei Niederlagen in seiner ersten Bundesliga-Saison. In der Tabelle liegt der Club dennoch mit sieben Punkten Vorsprung auf Eintracht Frankfurt auf dem zweiten Platz. Von Spitzenreiter FC Bayern trennen RBL ebenfalls sieben Zähler.