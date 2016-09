Sachsenpokal-Achtelfinale: Das sind die Ansetzungen

erschienen am 05.09.2016



Der Chemnitzer FC tritt im Achtelfinale des Sachsenpokals beim ESV Lokomotive Zwickau an. Das hat am Montag die Auslosung des Sächsischen Fußballverbands ergeben. Der FSV Zwickau tritt beim FC Grimma an. Der VfB Auerbach spielt zuhause gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf, der VFC Plauen muss zum VfB Empor Glauchau. Daneben stehen am 8. und 9. Oktober folgende Partien an:

Kickers 94 Markkleeberg - FSV Budissa Bautzen

VfK Blau-Weiß Leipzig - Bischofswerdaer FV

SV Oberland Spree - 1. FC Lokomotive Leipzig

Sieger aus NFV Gelb-Weiß Görlitz/BSG Chemie Leipzig - FC Eilenburg