Sachsenpokal: Chemnitzer FC im Finale

erschienen am 19.04.2017



Chemnitz. Der Chemnitzer FC steht im Finale des Sachsenpokals. Die Himmelblauen besiegten am Mittwochabend das Team des FSV Zwickau. Nach Verlängerung hieß es 2:1. Björn Jopek hatte die Hausherren zunächst in der 10. Minute in Führung gebracht. Dennis Grote bediente Jopek, der per Schlenzer den Ball in die Maschen beförderte. Mit Ronny König traf dann ein Ex-Chemnitzer per Kopf zum Ausgleich (85.). Das bedeutete Verlängerung: Kurz nach Anpfiff war es Dennis Mast, der das 2:1 markierte (93.). Nach einer Ecke traf er in der 93. Minute mit einem flachen Schuss ins rechte untere Eck.

Das Spiel in der "community4you-Arena" sahen 7725 Zuschauer. Mehr in Kürze. (fp)