Sachsenpokal-Halbfinale: Chemnitz spielt gegen Zwickau

erschienen am 14.11.2016



Zwickau. Der Chemnitzer FC trifft im Halbfinale des Sachsenpokals auf den FSV Zwickau. Das hat am Montagabend die Auslosung am Rande des U20-Länderspiels in Zwickau ergeben. Der Bischofswerdaer FV empfängt Lok Leipzig.

Die Halbfinal-Partien finden am 25./26. März statt. (fp)