Sachsenring-GP 2017 steigt Mitte Juli

erschienen am 21.09.2016



Hohenstein-Ernstthal. Der Deutschland-Grand-Prix der Motorrad-WM auf dem Sachsenring findet wie schon in diesem Jahr Mitte Juli statt. Am Mittwochnachmittag ver√∂ffentlichte der WM-Veranstalter erstmals einen provisorischen Kalender f√ľr das Jahr 2017.

Demnach werden die besten Motorradpiloten der Welt nächste Saison von Freitag, den 14. Juli bis zum Rennsonntag am 16. Juli ihre Runden auf der Traditionsstrecke bei Hohenstein-Ernstthal drehen. Der Deutschland-GP 2017 ist der 20. WM-Lauf in Folge auf dem Sachsenring, der im nächsten Jahr zudem sein 90-jähriges Jubiläum feiert. (sesi)