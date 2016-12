Sachsenring: Jonas Folger wird Botschafter

erschienen am 06.12.2016



Hohenstein-Ernstthal. Die SRM Sachsenring-Rennstrecken-Management GmbH, seit 2012 Veranstalter des deutschen Motorrad-WM-Laufes auf dem Sachsenring, hat den Motorradpiloten Jonas Folger als Botschafter für den Motorrad-Grand-Prix in Hohenstein-Ernstthal gewonnen. Folger ist seit 2008 Bestandteil des WM-Zirkus, im Alter von 15 Jahren fuhr er 2009 in Le Mans in der mittlerweile abgeschafften 125ccm-Klasse erstmals aufs Podium. Seit 2014 ging Folger in der Moto2-Klasse an den Start, 2017 wird er als einziger deutscher Fahrer in der Königsklasse für das Monster-Yamaha-Tech3-Team unterwegs sein. Der 23-Jährige, dessen Fanclub seinen Ursprung in Hohenstein-Ernstthal hat, wird nun kräftig die Werbetrommel für den Sachsenring rühren. (fp)