Sachsenring feiert am Himmelfahrtstag 90. Jubiläum

erschienen am 24.05.2017



Der Sachsenring nahe Hohenstein-Ernstthal feiert am Himmelfahrtstag sein 90. Jubiläum. Seit der Premiere am 26. Mai 1927 mit dem Badberg-Vierecksrennen wird auf dem Kurs gefahren, Höhepunkt der Saison ist alljährlich der Große Motorrad-Preis von Deutschland. In diesem Jahr finden die Rennen der Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 am 2. Juli statt.

Bereits zuvor wird die ADAC Sachsenring Classic (16. bis 18. Juni) ausgetragen. Stargast ist der italienische Rekord-Weltmeister Giacomo Agostini (15 Titel), auch andere ehemalige Größen wie Dieter Braun (Dielheim), Johnny Cecotto (Venezuela), Phil Read (Großbritannien), Kevin Schwantz und Freddie Spencer (beide USA) haben sich angekündigt.

Der neue Sachsenring wurde am 26. Mai 1996 offiziell eröffnet und ist seit 1998 ununterbrochen Austragungsort für den Großen Preis von Deutschland.