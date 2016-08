Sachsenringrennen international besetzt

erschienen am 25.08.2016



Hohenstein-Ernstthal. Seine bereits 63. Auflage erlebt am Sonntag das traditionelle Radrennen "Rund um den Sachsenring". "Bisher haben sich rund 200 Fahrer gemeldet, aber erfahrungsgemäß kommen kurzfristig noch einige hinzu", berichtete Organisationschef Dietmar Lohr und zeigte sich mit der Resonanz zufrieden. Auch Akteure aus Tschechien, der Slowakei und Österreich gaben bislang ihr Zusage, ebenso mehrere Sieger der Vorjahre. Dazu gehören Johannes Heider, Erik Mohs, Stefan Gäbel und Konrad Geßner als aktueller U-23-Vizemeister. Nach dem Start am Rathaus in Hohenstein-Ernstthal bewältigen die Fahrer auch ein Stück der früheren Rennstrecke. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr, die Elite startet zu ihren 15 Runden um 15.30 Uhr. (mm)