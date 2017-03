"Sagenhaft": Nowitzki führt Mavericks zum Sieg

erschienen am 20.03.2017



Ein starker Dirk Nowitzki hat seine Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zu einem 111:104-Sieg bei den Brooklyn Nets geführt. "Dirk hat ein großartiges Spiel gemacht, sagenhaft", lobte Coach Rick Carlisle den 38-Jährigen. Nowitzki kam in 27 Minuten Spielzeit auf 23 Punkte und neun Rebounds und war damit bester Spieler seiner Mannschaft.

Beim Stand von 94:92 für Dallas spielte allerdings J.J. Barea eine entscheidende Rolle: Der Point Guard erzielte neun Punkte in Serie und sicherte damit endgültig den Sieg. Dallas verkürzte mit nunmehr 30:39 Siegen den Rückstand auf die Denver Nuggets (33:36), die auf dem achten und letzten Play-off-Platz in der Western Conference liegen.