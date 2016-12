Saison-Aus für Eiskunstlauf-Meisterin Bock - Schott darf auf EM hoffen

erschienen am 17.12.2016



Für die noch amtierende deutsche Eiskunstlauf-Meisterin Lutricia Bock ist der vor-olympische Winter vorzeitig beendet. Die 17 Jahre alte Chemnitzerin wird wegen eines Meniskus-Einrisses am Dienstag am Knie operiert und fällt für den Rest der Saison aus. Die Verletzung hatte sich Bock bei einem Treppensturz in der Chemnitzer Eishalle zugezogen.

Dagegen darf Ex-Meisterin Nicole Schott aus Essen auf einen Start bei den Europameisterschaften Ende Januar im tschechischen Ostrau hoffen. Ihr zu Wochenbeginn erlittener Muskelfaserriss in der Wade sollte laut ärztlicher Prognosen bis zu den europäischen Titelkämpfen ausgeheilt sein.