Saison-Aus für Schalker Innenverteidiger Naldo

erschienen am 24.02.2017



Für Innenverteidiger Naldo vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 ist die Bundesligasaison vorzeitig beendet. Der 34 Jahre alte Brasilianer erlitt im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen PAOK Saloniki am Mittwoch (1:1) einen Teilabriss der Adduktoren. Das gab Trainer Markus Weinzierl am Freitag bekannt.

"Das ist sehr, sehr bitter, und es tut mir weh und leid für ihn, weil er gut drauf war", sagte Weinzierl vor dem Bundesligaduell am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) gegen 1899 Hoffenheim: "Wir werden entscheiden, wer für Naldo spielt, oder ob wir das System umstellen." Holger Badstuber und Thilo Kehrer könnten die Rolle in der Mitte der Dreierkette übernehmen, "Viererkette können sie sowieso."