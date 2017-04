Saison für Halles Franke beendet

erschienen am 07.04.2017



Fußball-Drittligist Hallescher FC muss für den Rest der Saison auf Innenverteidiger Fabian Franke verzichten. Der 28-Jährige muss sich einer Operation an der linken Achillessehne unterziehen. Das gab der Klub am Freitag bekannt.