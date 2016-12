Salzburg gegen Schalke ohne Torjäger Dabbur

erschienen am 05.12.2016



Der österreichische Fußballmeister RB Salzburg muss im letzten Gruppenspiel der Europa League gegen den Bundesligisten Schalke 04 am Donnerstag (21.05 Uhr/Sport 1) auf Stürmer Munas Dabbur verzichten. Der 24-jährige Israeli erlitt am Samstag beim 4:1-Sieg im Ligaspiel gegen den SCR Altach einen Teilabriss der hinteren Bizepssehne im linken Oberschenkel und muss nach Klubangaben voraussichtlich acht Wochen pausieren.

Den Salzburgern, deren Ausscheiden bereits besiegelt ist, fehlen im Heimspiel gegen die als Gruppensieger feststehenden Königsblauen zudem die verletzten Offensivkräfte Jonatan Soriano, Fredrik Gulbrandsen und Wanderson.