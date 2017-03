Sammer begrüßt Schweinsteiger-Wechsel

erschienen am 31.03.2017



Matthias Sammer hat den Wechsel von Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger zu Chicago Fire begrüßt. "Ich glaube, dass ein Name wie Bastian Schweinsteiger gut für die Entwicklung des amerikanischen Fußballs sein kann. Außerdem ist es einer der wichtigsten Schritte in seinem Leben. Deshalb finde ich es gut", sagte der Eurosport-Experte vor Schweinsteigers Debüt am Samstag (21.00 Uhr MESZ/Eurosport) gegen Montreal Impact.

Aus sportlicher Sicht hätte es für Sammer allerdings reizvollere Aufgaben gegeben. "Wenn er das Gefühl hat, noch einmal in die USA zu gehen, kann man natürlich darüber diskutieren, ob das wirklich eine riesengroße sportliche Herausforderung ist", sagte der Europameister von 1996. Schweinsteiger hat bei Chicago einen Einjahresvertrag unterzeichnet.