Sané zieht mit Manchester City ins FA-Cup-Halbfinale ein

erschienen am 11.03.2017



Manchester City darf weiter von seinem sechsten Sieg im prestigeträchtigen FA-Cup träumen. Mit dem deutschen Fußball-Nationalspieler Leroy Sané in der Startformation setzte sich der Tabellendritte der englischen Premier League mühelos 2:0 (1:0) bei Aufsteiger FC Middlesbrough durch und zog damit als erstes Team im traditionsreichsten Pokal-Wettbewerb der Welt in die Runde der letzten Vier ein.

Die Treffer für die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola erzielten David Silva (3.) und Sergio Agüero (67.). Sané, der den zweiten Treffer vorbereitete, wurde in der 70. Minute ausgewechselt.

Am Samstagabend traf noch der FC Arsenal vier Tage nach seinem Champions-League-K.o. gegen Bayern München auf Fünftligist Lincoln City. Am Sonntag kommt es zum Duell zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Millwall, ehe das Viertelfinale am Montagabend mit der Partie zwischen Tabellenführer FC Chelsea und Pokalverteidiger Manchester United abgeschlossen wird.