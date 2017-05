Sandhausen verlängert mit Torjäger Wooten

erschienen am 21.05.2017



Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit seinem Torjäger Andrew Wooten um zwei Jahre verlängert. Das gab der SVS am Sonntag in der Halbzeitpause des letzten Saisonspiels gegen Hannover 96 bekannt.

Der Deutsch-Amerikaner Wooten ist seit 2014 im Klub. Mit neun Toren in 23 Einsätzen ist der 27-Jährige Sandhausens bester Saisontorschütze. Seit Mitte April fällt er wegen einer Oberschenkelverletzung aus.