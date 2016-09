Saudi-Arabien sperrt FuÃŸball-FunktionÃ¤r fÃ¼r ein Jahr

Saudi-Arabien sperrt Fußball-Funktionär für ein Jahr

erschienen am 21.09.2016



Der Fußballverband Saudi-Arabiens hat Vorstandsmitglied Abdulatif Bukhari für ein Jahr für "alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Fußball" gesperrt. Der Offizielle hatte beim Kurznachrichtendienst Twitter auf "faule Tricks und Vorabsprachen" in einem Spiel in der ersten Liga hingewiesen.

Die Verantwortlichen rechtfertigten ihre Entscheidung damit, dass Bukhari durch seine Aussage "die Integrität und Glaubwürdigkeit des Verbandes verleumdet, missbraucht und infrage gestellt" habe.