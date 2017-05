Savchenko/Massot mit Grand-Prix-Einstand im Oktober

erschienen am 26.05.2017



Die Paarlauf-Vizeweltmeister Aljona Savchenko und Bruno Massot werden Ende Oktober bei Skate Canada in Regina/Saskatchewan in die olympische Grand-Prix-Saison einsteigen. Ihren zweiten Start absolvieren die beiden Oberstdorfer Ende November bei Skate America in Lake Placid. Diese Termine nannte der Eislauf-Weltverband ISU am Freitag.

Das Grand-Prix-Finale findet vom 7. bis 9. Dezember im japanischen Nagoya statt. Verletzungsbedingt hatten Savchenko/Massot im vergangenen Jahr ihre Finalteilnahme in Marseille absagen müssen.