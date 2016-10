Schach: Champion Carlsen fürchtet Hacker-Angriffe vor WM-Duell mit Karjakin

erschienen am 31.10.2016



Der norwegische Schach-Weltmeister Magnus Carlsen (25) fürchtet im Vorfeld seines Titelduells gegen den Russen Sergei Karjakin (26) vom 11. bis 30. November in New York gezielte Hacker-Angriffe. Carlsens Manager Espen Agdestein sagte der Zeitung Verdens Gang, dass der Titelverteidiger im Vorfeld der WM all seine Computer mit den höchstmöglichen Sicherheitsmaßnahmen versehen hat.

Agdestein sprach gegenüber dem Blatt sogar von "Pentagon-Sicherheit" und erklärte: "Es geht immerhin um den Weltmeister-Titel, da wollen wir so gut geschützt sein, wie es eben möglich ist. Es ist natürlich ganz entscheidend, dass kein Fremder Zugang zu unseren Analysen bekommen kann."

Magnus Carlsen hält den Weltmeister-Titel seit 2013. Herausforderer Karjakin hatte seine Finalteilnahme im März dieses Jahres bei einem Turnier mit insgesamt acht Topspielern in Moskau erkämpft.