02.09.2016

freiepresse.de

Fußball-WM

PATRIK STOLLARZ (SID)

Auftakt der WM-Quali: Löw mit bestmöglicher Elf in Norwegen

Mit seiner bestmöglichen Elf will Fußball-Bundestrainer Joachim Löw am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Oslo gegen Norwegen erfolgreich in die WM-Qualifikation ... weiterlesen