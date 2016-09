Schalke-Trainer Weinzierl: Leistung gegen Bayern muss "Standard" sein

erschienen am 14.09.2016



Schalke-Trainer Markus Weinzierl will trotz der Niederlage in der Fußball-Bundesliga gegen Rekordmeister Bayern München an die Leistung vom vergangenen Freitag anknüpfen. "Das letzte Spiel gibt uns Zuversicht. Dass die Mannschaft so agiert wie gegen Bayern, das muss der Standard sein", sagte Weinzierl am Mittwoch auf der Pressekonferenz vor dem Europa-League-Auftakt in Nizza am Donnerstag (21.05 Uhr/Sport1 und Sky).

Die Gegner in Schalkes Gruppe mit dem russischen Klub FK Krasnodar und dem FC Salzburg findet der Ex-Augsburg-Trainer anspruchsvoll. "Generell ist es eine sehr schwere Gruppe. Nizza ist die Mannschaft aus Lostopf 4. Dem entspricht sie nicht", sagte Weinzierl: "Sie haben einen sehr guten Trainer und haben einen guten Saisonstart hingelegt und sich auch namhaft verstärkt."

Das Team um Ex-Gladbach-Trainer Lucien Favre verpflichtete in den vergangenen Wochen Innenverteidiger Dante vom VfL Wolfsburg und Italiens Enfant terrible Mario Balotelli vom FC Liverpool.