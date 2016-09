Schalke-Trainer Weinzierl: Lewandowski "effektiver als wir"

erschienen am 10.09.2016



Das 125. Bundesligator von Robert Lewandowski machte den Unterschied: Wieder einmal war der polnische Fußball-Nationalspieler der Matchwinner für Rekordmeister Bayern München. "Er war effektiv, effektiver als wir", sagte Trainer Markus Weinzierl nach dem 0:2 (0:0) von Schalke 04 gegen den Bundesliga-Tabellenführer. Mit seinem vierten Saisontreffer hatte Lewandowski in der 81. Minute für die Entscheidung gesorgt, zudem leistete er in der Nachspielzeit die Vorarbeit zum Tor des eingewechselten Joshua Kimmich (90.+2).

"Wir wussten, dass wir geduldig bleiben mussten", sagte der Torschützenkönig der vergangenen Saison: "Es war ein sehr intensives Spiel." 70 Minuten lang ließen die aggressiv verteidigenden Schalker den Meister nicht auf Touren kommen, erst in der Schlussphase schwanden die Kräfte. "Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft", meinte Weinzierl: "Der Unterschied war Lewandowski."