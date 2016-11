Schalke bangt um Bentaleb

Schalke 04 bangt vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga am Sonntag gegen Werder Bremen (17.30 Uhr/Sky) um Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb. Der Algerier war im Europa-League-Spiel gegen den FK Krasnodar in der 58. Minute ausgewechselt worden. "Er hat einen Schlag aufs Knie bekommen, deshalb musste er raus", sagte Schalke-Coach Markus Weinzierl: "Er war gut drauf, ich hoffe es ist nichts Ernstes."

Der zentrale Mittelfeldspieler Bentaleb, der beim Schalker 2:0 (2:0)-Erfolg am Donnerstag in der 28. Minute zum Endstand getroffen hatte, wäre für die Königsblauen bereits der fünfte Ausfall in der Offensive. Gegen Krasnodar hatte Weinzierl bereits auf Max Meyer (Bänderriss), Klaas-Jan Huntelaar (Außenbandverletzung), Breel Embolo (Sprunggelenkbruch) und Franco Di Santo(Bauchmuskelzerrung) verzichten müssen.