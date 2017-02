Schalke fliegt ohne Bentaleb nach Griechenland

erschienen am 15.02.2017



Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss im Zwischenrundenhinspiel der Europa League am Donnerstag (21.05 Uhr/Sport1 und Sky) bei PAOK Saloniki auf Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb verzichten. Der Algerier trat den Flug nach Griechenlang wegen eines Magen-Darm-Infekts nicht an. Dafür war der zuletzt angeschlagene Eric Maxim Choupo-Moting (Adduktorenprobleme) wieder an Bord.