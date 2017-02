Schalke gegen Gladbach: Bundesliga-Duell im Achtelfinale der Europa League

erschienen am 24.02.2017



Bundesliga-Duell im Achtelfinale der Europa League: Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach treffen in der Runde der besten 16 Teams aufeinander. Das ergab die Auslosung durch den Ex-Gladbacher Patrik Andersson am Freitag in Nyon/Schweiz. Das Hinspiel findet am 9. März auf Schalke und das Rückspiel am 16. März in Gladbach statt.

"Ein sehr schweres Los und nicht unbedingt das, was wir uns gewünscht haben", sagte Schalke-Trainer Markus Weinzierl: "Aber dem stellen wir uns und geben 100 Prozent." Sportvorstand Christian Heidel begrüßte zwar die kurze Anreise - aber "wir hätten gerne mehr Reisekilometer in Kauf genommen, es hört sich nicht unbedingt nach Europapokal an."

Für VfL-Trainer Dieter Hecking gibt es in dem ersten deutschen Duell in der Europa-League-Geschichte keinen Favoriten. "Wenn du weit kommen willst, musst du jeden Gegner schlagen. Schalke ist immer eine reizvolle Aufgabe", sagte er: "Die Chancen stehen 50 zu 50".

Weltmeister Bastian Schweinsteiger und Manchester United bekommen es mit dem FK Rostow aus Russland zu tun, Nationalspieler Antonio Rüdiger trifft mit dem AS Rom auf Olympique Lyon. Zudem gibt es auch ein belgisches Duell: Der KAA Gent und KRC Genk spielen um den Einzug ins Viertelfinale.

Gladbach und Schalke treffen durch die Auslosung innerhalb von zwölf Tagen gleich dreimal aufeinander. Denn schon am 4. März empfängt das Team von Gladbachs Trainer Dieter Hecking die Königsblauen zum 23. Spieltag in der Bundesliga. Die Borussia hatte sich in der Zwischenrunde nach einer Aufholjagd im Rückspiel gegen den AC Florenz (4:2/0:1) durchgesetzt, Schalke gewann souverän gegen PAOK Saloniki (3:0/1:1). Das Finale findet am 24. Mai in Stockholm statt.