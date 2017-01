Schalke gewinnt auch ohne seine Neuzugänge gegen Ostende

erschienen am 10.01.2017



Noch ohne Neuzugang Guido Burgstaller hat Fußball-Bundesligist Schalke 04 sein erstes Spiel im neuen Jahr gewonnen. Im Rahmen seines Wintertrainingslagers im spanischen Benidorm besiegte die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl den belgischen Erstligisten KV Ostende 2:1 (1:1). Leon Goretzka (27.) und Jewgeni Konopljanka (47.) trafen für die Schalker. Nicklas Pedersen hatte die Belgier in der 20. Minute in Führung geschossen.

Vor dem Spiel hatten die Königsblauen bekannt gegeben, dass Nationalspieler Holger Badstuber (27) für sechs Monate von Rekordmeister Bayern München zu Schalke wechselt.