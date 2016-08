Schalke holt Stambouli fÃ¼r acht Millionen Euro

Schalke holt Stambouli für acht Millionen Euro

erschienen am 26.08.2016



Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat am Freitag den Transfer des französischen Mittelfeldspielers Benjamin Stambouli (26) vom französischen Meister Paris St. Germain bestätigt. Der frühere französische U21-Nationalspieler erhält bei den Königsblauen einen Vertrag bis 2020. Stambouli, der rund acht Millionen Euro Ablöse kosten soll, hatte bereits am Donnerstag den Medizincheck auf Schalke absolviert.

"Wir haben eine sehr junge Mannschaft, der weitere Erfahrung gut tut. Diese bringt Benjamin Stambouli mit, der bereits Kapitän in Montpellier war, in der englischen Premier League gespielt hat und als französischer Meister zu uns kommt", sagte Schalke-Sportvorstand Christian Heidel.

Zuvor hatten die Königsblauen am Donnerstag auf Leihbasis den defensiven Mittelfeldspielers Nabil Bentaleb (21) verpflichtet. Der algerische Nationalspieler kommt für ein Jahr vom englischen Premier-League-Klub Tottenham Hotspur. Am Samstag tritt Schalke zum Bundesliga-Auftakt bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky) an.

Damit scheinen die Transferaktivitäten der Schalker vor Ende der Sommertransferfrist am 31. August aber noch nicht abgeschlossen. Sportvorstand Christian Heidel buhlt offenbar auch um den olympischen Silbermedaillengewinner Serge Gnabry vom FC Arsenal. Dort hatte der Offensivspieler unter Teammanager Arsène Wenger kaum Spielpraxis in der vergangenen Saison erhalten.