Schalke kauft Tottenham-Leihgabe Bentaleb - Vertrag bis 2021

erschienen am 24.02.2017



Jetzt ist es offiziell: Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat den bislang ausgeliehenen Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb fest verpflichtet. Am Freitag bestätigten die Königsblauen, dass der 22-jährige Algerier einen Vertrag bis 2021 bekommt. Sein bisheriger Klub Tottenham Hotspur erhält eine geschätzte Ablösesumme von 19 Millionen Euro. Bentaleb musste eine bestimmte Anzahl an Pflichtspielen erreichen, damit die Schalker Kaufoption griff. Dieser Fall trat nun ein.

"Schon als ich im Sommer nach Schalke kam, war es mein Ziel, hier möglichst oft zu spielen und den Verein zu überzeugen, mich fest zu verpflichten. Dass dies nun geklappt hat und alles perfekt ist, fühlt sich großartig an", sagte Bentaleb, der sich sofort zu einem Stammspieler und Leistungsträger entwickelte.

"Ich freue mich sehr, dass Nabil bei uns bleibt", sagte Trainer Markus Weinzierl: "Er hat sich in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt und ist mit seiner Kreativität ein Gewinn für unsere Mannschaft." Bentaleb hat in seiner ersten Saison auf Schalke bislang 20 Bundesligaspiele (mit vier Toren), fünf Europacup-Partien (ein Tor) und zwei DFB-Pokalspiele bestritten. Für Algerien absolvierte der WM-Teilnehmer von 2014 24 Länderspiele (vier Tore).