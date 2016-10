Schalke nur gegen Krasnodar ohne Meyer

erschienen am 30.10.2016



Schalke 04 muss nur im Europa-League-Gruppenspiel gegen FK Krasnodar am Donnerstag (21.05 Uhr/Sport1 und Sky) auf Max Meyer verzichten. Der Nationalspieler hat im Revierderby bei Borussia Dortmund (0:0) am Samstag eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk erlitten, wie der Verein mitteilte. Ein Einsatz gegen Werder Bremen am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) sei "möglich".