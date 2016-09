Schalker Goretzka und Choupo-Moting angeschlagen

erschienen am 28.09.2016



Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss im zweiten Vorrundenspiel der Europa League am Donnerstag (19.00 Uhr/Sport1 und Sky) gegen RB Salzburg möglicherweise auf die Offensivspieler Leon Goretzka und Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. Goretzka habe "Probleme mit der Muskulatur", sein Einsatz sei fraglich, sagte Trainer Markus Weinzierl am Mittwoch. Choupo-Moting habe einen Schlag abbekommen und nur reduziert trainiert.

Nach dem Horrorstart mit fünf Bundesliga-Pleiten forderte der Coach gegen den österreichischen Meister: "Jeder muss sich zerreißen." Sein Team müsse die Leistung vom 1:0 zum Europacup-Auftakt beim OGC Nizza wiederholen: "Das muss der Maßstab auch für die Bundesliga sein."

Mit einem Sieg gegen Salzburg soll die Mannschaft Selbstvertrauen für das nächste Bundesliga-Spiel am kommenden Sonntag (17.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen: "Wir wollen den Schwung in die Bundesliga mitnehmen."