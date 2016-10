Schanzenprojekt im Indianerreservat

Trotz zuletzt schneearmen Wintern und vielerorts Geldnot entstehen weltweit neue Schanzen - auch in exotischen Skinationen. Damit wächst der Konkurrenzdruck für Klingenthal.

Von Thomas Prenzel

erschienen am 14.10.2016



Lahti. Den möglichen Doppel-Skisprungweltcup in Klingenthal an den ersten beiden Dezember- Wochenenden wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht geben. Fest steht: Am 3./4. Dezember gastieren die weltbesten Skispringer in der Vogtland-Arena. Eine Woche später springt wohl Lillehammer für das russische Nischni Tagil ein. Der Weltskiverband FIS hatte dem Ort im Ural den Weltcup entzogen, nachdem dort laut FIS-Renndirektor Walter Hofer der geforderte Windschutz zu lange auf sich warten ließ und auch Preisgelder aus dem Vorwinter noch nicht an die Athleten bezahlt wurden. Hätte Lillehammer den Skisprungweltcup nicht übernommen, wäre die Vogtland-Arena die nächste Option für die FIS gewesen und der Großteil des Weltcuptrosses noch eine Woche länger in Sachsen geblieben ("Freie Presse" berichtete). "Es sind nur noch Details, was die TV-Einnahmen für den norwegischen Verband betreffen, offen. Aber Lillehammer will diesen Weltcup unbedingt", sagte Hofer gestern beim Forum Nordicum. Dieses Treffen der Wintersportjournalisten wird ab 16. Oktober 2017 vier Tage lang im Vogtland ausgetragen.

Zu den etablierten Weltcuporten im Skispringen könnten in Zukunft neue Gastgeber hinzukommen. Hofer stellte in Lahti weitere Projekte u. a. in Erzurum (Türkei) und in Georgien vor. Fast schon märchenhaft klingen Schanzenbauvorhaben in den USA und in Wernigerode im Harz. In Übersee versucht Ironwood (US-Bundessaat Michigan) seine alte Flugschanze zu restaurieren. Mit einer FIS-Ausnahmegenehmigung soll die Anlage trotz nur 170 Metern Hillsize (laut Reglement 185 m für Flugschanzen erforderlich) ein Zertifikat erhalten und als erste Flugschanze im Sommer auf Matten nutzbar sein. Wie ein PR-Gag klingt das Vorhaben eines privaten Investors 40 km südwestlich von Minneapolis (Minnesota). Der Inhaber eines nahegelegenen Casinos will in einem der schönsten Landschaften (Red Wings) in einem Indianerreservat eine 125-m-Schanze bauen. 2018 soll die architektonisch beeindruckende Anlage bereits stehen.

Und noch ein Projekt hätte bei Fertigstellung weltweit Premierencharakter. In Wernigerode im Harz soll mit dem Astberg-Wintersportzentrum die erste Schanze in einer Halle gebaut werden. Diplom-Ingenieur Klaus Dieter Götze widmet sich schon einige Jahre dem Projekt, das anderswo bisher immer aus den verschiedensten Gründen scheiterte. In Wernigerode sind im konzipiertem Freizeitareal zwei Naturschanzen (K 90/K 125) unterm Hallendach geplant.