Schenk kritisiert Reform-AnsÃ¤tze, Simon mit Fokus auf Doping-PrÃ¤vention

Schenk kritisiert Reform-Ansätze, Simon mit Fokus auf Doping-Prävention

erschienen am 30.09.2016



Governance-Expertin Sylvia Schenk sieht eine mögliche Vergabe der Sportfördergelder nach potenzieller Medaillenchance der Athleten kritisch. "Ein Potenzial-Analysesystem, was wirklich effektiv vorhersagen kann, wo denn die Medaillenchancen am größten sind, gibt es nicht. Das ist Humbug, also wer behauptet, er hätte so ein System entwickelt, der flunkert uns etwas vor", sagte Schenk am Freitag bei Sky Sport News HD.

Durch eine solche Handhabung würden laut Schenk "planwirtschaftliche Dinge" realisiert, die "mit einem wissenschaftlichen Vorgehen nichts zu tun haben."

Für Sportwissenschaftler Perikles Simon von der Universität Mainz muss eine Reform eng an die Doping-Prävention gekoppelt sein. "Man muss von Anfang an das Signal setzen, dass man nicht nur gute Leistungen und Medaillen haben will, sondern dass man das verbindet mit einem Spitzensport, wo die Athletinnen und Athleten nicht gesundheitliche Schäden davontragen und wo insbesondere Jugendliche und deren Eltern nicht befürchten müssen, dass sie im Grunde in zweifelhafte Leistungszwänge kommen", sagte Simon ebenfalls bei Sky Sport News HD.