Schiedsrichter-Streik in Mexiko

erschienen am 11.03.2017



Ein Schiedsrichter-Streik hat in Mexiko am Wochenende den bezahlten Fußball lahmgelegt. Wegen des Protestes der Referees gegen zu viel Milde bei gewalttätigen Attacken von Spielern gegen Unparteiische sagte der nationale Verband die Begegnungen in den höchsten Ligen ab.

Durch ihren Streik demonstriert die Schiedsrichter-Gilde gegen die Missachtung der in den Verbandsstatuten festgeschriebenen Sperre von einem Jahr für tätliche Angriffe von Spielern auf Referees. Die Spielleiter entschlossen sich zum Ausstand, nachdem ein Ellenbogen-Schlag gegen einen Referee nur mit acht Spielen Sperre und ein Kopfstoß lediglich mit zehn Spielen Sperre geahndet worden waren.