SchieÃŸen: Olympia-Vierter Brodmeier mit Rekord zum DM-Titel

Schießen: Olympia-Vierter Brodmeier mit Rekord zum DM-Titel

erschienen am 26.08.2016



Der Olympia-Vierte Daniel Brodmeier aus Niederlauterbach hat sich mit einem Finalrekord den DM-Titel im Kleinkaliber-Dreistellungskampf gesichert. Der 28 Jahre alte Gewehrschütze setzte sich in München mit 459,3 Ringen vor Andre Link (Pforzheim) und Andreas Geuther (Grub am Forst) durch.