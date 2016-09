Schlechte Nachricht fÃ¼r die Texans: Lange Pause fÃ¼r NFL-Star Watt

Schlechte Nachricht für die Texans: Lange Pause für NFL-Star Watt

erschienen am 28.09.2016



Die Houston Texans aus der US-Football-Profiliga NFL müssen lange auf Starspieler J.J. Watt verzichten. Der Defensive End wurde wegen einer Rückenverletzung auf die sogenannte Injured-Reserve-Liste gesetzt und darf damit frühestens in acht Wochen wieder eingesetzt werden. Ein Saison-Aus ist nicht ausgeschlossen.

Watt hatte im Sommer nach einer Bandscheiben-OP das Trainingscamp verpasst und bei zwei Vorbereitungsspielen gefehlt. Der 27-Jährige, in der Liga dreimal als Verteidiger des Jahres ausgezeichnet, ist in seinen fünf bisherigen NFL-Spielzeiten nie ausgefallen und stand in der laufenden Saison bei allen drei Begegnungen in der Startformation. Am Wochenende endet die Serie nach 83 Spielen.

Der Ausnahmekönner Watt hatte sich am Donnerstag im Spiel bei den New England Patriots (0:27) verletzt. Nach dem Ausfall nahmen die Texans am Mittwoch Routinier Antonio Smith (34), ebenfalls ein Defensive End, unter Vertrag.